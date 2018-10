ChristenUnie wil bouwkringloop in Molenlanden

MOLENLANDEN • Het tegengaan van verspilling en goed benutten van afvalstromen zijn belangrijke maatregelen om de samenleving duurzamer te maken. Een kringloopwinkel voor bouwmaterialen past in dat plaatje. De ChristenUnie wil graag ook in Molenlanden één of meerdere bouwkringloopwinkels verwelkomen.

"Het is zonde om goed bruikbare bouwmaterialen weg te gooien, zeker als doe-het-zelvers of klussers met een smalle beurs ermee geholpen kunnen zijn", zegt Johan van de Minkelis, raadslid en kandidaat voor de ChristenUnie.

Een kringloop voor bouwmaterialen is een verzamelplaats voor kleine restpartijen bouw- en sloopmaterialen. Bijvoorbeeld goed bruikbare materialen die bij een sloop vrijkomen, zoals balken, deuren, kozijnen, en hang- en sluitwerk. Voor aannemers die een nieuwbouwproject realiseren is de bouwkringloop ook interessant. Ze besparen op stort- en afvoerkosten voor overtollige of anderszins niet bruikbare materialen.

Klimaatdoelstellingen

"Een bouwkringloopwinkel kan al met al een mooie bijdrage leveren aan de duurzaamheidsambitie van de nieuwe gemeente Molenlanden", aldus Johan van de Minkelis. "De lat ligt hoog; we moeten elke mogelijkheid aangrijpen om werk te maken van de klimaatdoelstellingen van de gemeente Molenlanden. Naast het voordeel van milieubesparing kan een bouwkringloop arbeidsplaatsen bieden aan mensen die moeilijk een reguliere baan kunnen vervullen."

Mogelijk is er binnen Molenlanden ruimte voor één of zelfs meerdere gespecialiseerde bouwkringloopwinkels. Of de bestaande kringloopwinkels kunnen hun assortiment uitbreiden met bouwmaterialen.

"De gemeente kan hierin een rol spelen, bijvoorbeeld met een startsubsidie of het beschikbaar stellen van huisvesting. Verder kan de gemeente ondersteunen met de begeleiding van vrijwilligers en het bemiddelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt", aldus Johan van de Minkelis.

Samenwerking

Inmiddels zijn er diverse bouwkringlopen in Nederland. Een bekend voorbeeld is Amersfoort, waar diverse partijen samenwerken in een succesvolle bouwkringloopmarkt. Voor Molenlanden ziet de ChristenUnie mogelijkheden voor samenwerking tussen de kringloopwinkels, het bedrijfsleven, de gemeente en Reinigingsdienst Waardlanden. Wat de ChristenUnie Molenlanden betreft wordt ook gekeken naar samenwerking met omliggende gemeenten in de regio. De gemeente Molenlanden kan hierin een leidende rol spelen.