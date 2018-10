Nog weinig vuurwerk bij eerste VHL-verkiezingsdebat

LEXMOND • De bekende politicoloog André Krouwel leidde maandag in Lexmond de eerste van een serie verkiezingsdebatten in de Vijfheerenlanden.

Dat ging er dit keer eens helemaal anders aan toe dan bij de geijkte forumdiscussies. Niet alleen de lijsttrekkers, maar ook de andere mensen op de lijst hadden een actieve inbreng bij de geprojecteerde stellingen.

Er waren in de grote zaal van Het Bosch in Lexmond vijf grote vakken gemaakt: 'helemaal mee eens', 'mee eens', 'neutraal', 'oneens', 'helemaal oneens'. De zoektocht naar het juiste vakje deed denken aan 'Ren je Rot', het bekende spelprogramma uit de jaren zeventig. Eenmaal op hun plekje kregen de politici voor de microfoon van Krouwel ruimschoots de kans om hun keuze toe te lichten. De ontwikkelaar van het Kieskompas bleek overigens wel een gewiekste interviewer. Het werd vooral leuk op momenten dat ook andere dan de politici aan de discussie mee mochten doen. Maar toch leverde de avond in Lexmond nog niet heel veel politiek vuurwerk op.

Het verkiezingsdebat trok zo'n honderd belangstellenden. Voor het grootste deel kandidaten op de verkiezingslijsten, aangevuld met aanhang en verder supermarktondernemers en een enkele agrariër. De stellingen gingen over de wenselijkheid van een MBO-school, de zondagsopenstelling, zonnepanelen op landbouwgrond, openbaar vervoer en de rondweg.

Zondagsopenstelling

Zoals te verwachten was leverde de discussie over de zondagsopenstelling van de winkels nog de meeste gespreksstof op. Maar heel verrassend was het niet. De standpunten zijn inmiddels wel bekend. Supermarktondernemer Gerrit van Bruchem van de Jumbo in Vianen en Frans Versteeg van de Plus in Meerkerk mochten nog eens uitleggen waarom ondernemers zelf moeten kunnen beslissen of ze hun winkels op zondag wel of niet open hebben.

Vooral in Vianen voelen ze de pijn, omdat er veel omzet wegvloeit naar met name Nieuwegein. "De winkels moeten open op zondag, omdat de klant dit wil", aldus Van Bruchem. "De politiek moet zich daar niet mee bemoeien." D66 en VVD vinden dat trouwens ook. COOP-ondernemer Peter de Jong uit Ameide blijft liever op zondag dicht, maar hij sluit zijn ogen niet voor de realiteit.

SGP-lijsttrekker Arie Keppel wil geen zondagsopenstelling. Hij vindt overigens dat de politiek zich juist wel met dit onderwerp moet bemoeien. "Het gaat bij deze discussie niet alleen om de kerkgang, maar ook om het familieleven, de rust en om de positie van de kleine ondernemer. Al deze aspecten vragen om een politieke afweging van belangen." Het CDA bewandelt in de discussie een middenweg. Maks van Middelkoop: "Regel dit in goed overleg gewoon per stad of per dorp. In Vianen en Leerdam zullen de consumenten hier meer voor open staan in de dorpen."

Zonnepanelen

Ook de stelling 'Er moeten zonnepanelen op weilanden worden geplaatst, ook al verdwijnt daardoor landbouwgrond' leverde nog een aardige discussie op. Christa Hendriksen van D66 is het hier helemaal mee eens. "We moeten nu in actie komen", vond zij. "De weilanden zijn hiervoor uitstekend geschikt. We hebben hier te maken met veengrond, die niet altijd geschikt is voor landbouw." Het tegenkamp betoogde dat we af moet blijven van de prachtige natuur in de Vijfheerenlanden. Joop van Montfoort (PvdA): "Waarom plaatsen we de zonnepanelen niet op de bedrijfsdaken? Nu wordt nog maar 10% van de daken daarvoor gebruikt. Met die overige 90% kunnen we morgen beginnen."

Dick Aanen