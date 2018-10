Gegadigden gezocht voor woningbouw in Noordeloos

NOORDELOOS • Degenen die interesse hebben in een nieuwe woning in Noordeloos kunnen zich tot 22 november melden bij de gemeente Giessenlanden.

Het gemeentebestuur biedt in samenwerking met Dorpsberaad Noordeloos op de vertreklocatie van sportzaal De Smidse Berg ruimte aan maximaal vijf nieuwe huizen. De voorziening verhuist naar het nieuwe dorpshuis, het Noorderhuis. Er zijn wel meerdere kaders:

1. Woningen voor starters en senioren/levensloopbestendig.

3. Eén woonlaag met kap.

4. Duurzame, gasloze, energieneutrale woningen.

5. Maximale kosten per woning 225.000 euro, inclusief grond.

Informatieavond

"Dit initiatief is voortgekomen uit een informatieavond in juni", licht een woordvoerster van de gemeente toe. "We inventariseren nu hoe groot de concrete belangstelling is. Degenen die zich melden doen mee aan een loting. Daarna gaan we in gesprek hoe dit woningbouwproject wordt opgepakt. De invulling ligt nu nog helemaal open, afgezien van de kaders die we gesteld hebben."

Aanmelden kan via Annemieke Korevaar, 06-31752520 of annemieke.korevaar@jouwgemeente.nl.