Senioren genieten van Verkoop bij de Graaf

BLESKENSGRAAF • De oudere bewoners van Graafzicht en belangstellenden uit de omgeving hebben zaterdag genoten van de activiteiten in het kader van Verkoop bij de Graaf.

In het woonzorgcentrum in Bleskensgraaf was van alles te doen; spelletjes, een optreden van een gelegenheidskoor en een verkoping. Organisatie was in handen van Team Welzijn, stichting Vrienden van Graafzicht, de Cliëntenraad en het Nationaal Ouderenfonds.