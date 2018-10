Minister Cora van Nieuwenhuizen brengt werkbezoek aan Vijfheerenlanden-gemeenten

MEERKERK • Minister Cora van Nieuwenhuizen en drie gedeputeerden van respectievelijk Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland komen zaterdag 10 november voor een werkbezoek naar de Vijfheerenlanden-gemeenten.

Op initiatief van VVD Vijfheerenlanden krijgen ze dan uitleg over de verkeersproblematiek in plaatsen als Vianen, Lexmond en Meerkerk. "We weten dat de overlast, ondanks de aanpak van de A15, de A27 en de N214, nog jaren gaat duren", vertelt VVD-lijsttrekker Hanneke van der Leun. "De noodkreet daarvoor kunnen we nu heel direct laten horen aan de minister en de gedeputeerden."

Dat gebeurt samen met de VVD-afdeling in de West-Betuwe, die met dezelfde problemen te kampen heeft. "Dit zorgt ervoor dat we een unieke situatie hebben: drie gedeputeerden van drie provincies die tegelijkertijd langskomen. Het feit dat ze allemaal ja hebben gezegd, geeft aan dat dit probleem al breed onderkend wordt."

Trein

Wat de VVD betreft worden er naast de geplande werkzaamheden aan de belangrijkste wegen ook op kortere termijn zaken aangepakt. "Denk aan de spoorverbinding tussen Geldermalsen en Dordrecht. Tussen Gorinchem en Leerdam willen we in plaats van om het half uur, ieder kwartier een trein laten rijden. Dat is mogelijk door bij Arkel een extra stuk spoor aan te leggen."

Het is meteen ook een goed voorbeeld van de complexiteit van zulke maatregelen. Meer treinen betekent een verhoging van het aantal keren dat de spoorwegovergangen in Leerdam dichtgaan, waardoor het verkeer daar weer meer vast komt te staan. "Daarom willen we deze maatregel meteen combineren met het ondertunnelen van deze overgangen."

Bewustwording op lokaal en provinciaal niveau, dat is één van de doelen die de VVD met dit werkbezoek wil bereiken. "Als je op dit gebied iets wilt bereiken, moet je continu blijven drammen", lacht Van der Leun. "En zeker zo belangrijk: alle partijen aan tafel krijgen om het gezamenlijk op te pakken. Daar is dit werkbezoek een belangrijke stap in."