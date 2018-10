Sociaal Team Molenwaard doet huisbezoeken op de fiets

MOLENWAARD • Medewerkers van het Sociaal Team van de gemeente Molenwaard pakken voortaan zo veel mogelijk de fiets als zij op huisbezoek gaan.

De medewerkers delen nieuwe dienstfietsen. De gemeente hoopt dat het fietsgebruik inwoners en andere medewerkers van de gemeente aanspoort om vaker te fietsen.

Wethouder Paul Verschoor die samen met het Sociaal Team de fietsen in ontvangst nam: "Molenwaard staat er bekend om dat ze het vaak net wat anders doet dan andere gemeenten. Zo is er geen traditioneel gemeentehuis met een balie. Bovendien gaan we graag naar inwoners toe als zij dat ook een goed idee vinden. Dat kan bijvoorbeeld een huisbezoek zijn van het Sociaal Team. Hoe mooi is het als we daarbij – oer-Hollands – op de fiets stappen als de afstand het toelaat!"

De Gazelle fietsen komen in bij Pand83 in Nieuw-Lekkerland te staan. Ook de andere gebruikers van Pand 83 kunnen gebruik maken van de fietsen. Pand83 is een sociaal centrum en ontmoetingsplek voor inwoners van Nieuw-Lekkerland en voor mensen met een beperking, andere achtergrond, langdurig werkloos om hen op weg te helpen richting een toekomst.

Voor huisbezoeken vanuit het Sociaal Team fietsen de deskundigen als het kan graag naar de inwoners toe. Zeker voor bezoeken in de grootste kernen van Molenwaard, is de fiets een praktisch vervoermiddel.

Inspiratie

"We zijn een grote gemeente en worden na de fusie met Giessenlanden nóg groter. Niet alle bezoeken kunnen we per fiets doen. Maar als het ook maar even kan, zetten we de dienstfiets in", stelt wethouder Sociaal Domein Piet Vat, zelf een fervent fietser. "Door bij huisbezoeken de fiets boven de auto te verkiezen, geven onze specialisten een gezond en duurzaam signaal af. Hopelijk inspireert het inwoners en andere collega's om ook vaker de fiets te pakken."