AED aan buitenzijde Hervormd Centrum in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Afgelopen zaterdag heeft de Hervormde Kerk van Nieuwpoort een AED-apparaat gemonteerd aan de buitenzijde van het Hervormd Centrum.

Dit is gedaan voor als er calamiteiten zijn tijdens een kerkdienst, maar de defibrillator is ook beschikbaar voor omwonenden en is een mooie toevoeging aan een hart-veilige zone.

Het AED apparaat is geschonken door de C.O.K. ( Commissie Ondersteunend Kerkenwerk) en is ook geregistreerd bij www.hartslagnu.nl.