CDA Vijfheerenlanden wil graag op de koffie komen

VIJFHEERENLANDEN • Maria, Marcel en Martine, de nummers 1, 2 en 3 van de lijst van CDA Vijfheerenlanden willen graag op de koffie komen bij mensen thuis of bij maatschappelijke organisaties.

Wanneer er vragen zijn over het verkiezingsprogramma of de standpunten van CDA Vijfheerenlanden, lichten zij dit graag informeel toe bij een kop koffie.

Naast Maria, Marcel en Martine is de hele top 10 van de kandidatenlijst beschikbaar om met inwoners en organisaties in gesprek te gaan. Die gesprekken kunnen gaan over de achtergronden van een onderwerp en/of de standpunten van CDA Vijfheerenlanden of wanneer men zorgen, ideeën of wensen wil laten weten. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar opdekoffie@cdavijfheerenlanden.nl.