Mismatch tussen vraag en aanbod personeel in regio Gorinchem

GORINCHEM • In Nederlands kleinste arbeidsmarktregio Gorinchem blijft het aantal banen gestaag groeien. Het personeelstekort neemt daardoor ook toe, met name in de sectoren techniek, zorg & welzijn en ICT.

Werkzoekenden in de regio hebben vaak een andere opleidingsachtergrond dan daar waar de knelpunten zich bevinden. Om die mismatch te verkleinen is actie van zowel werkzoekenden als arbeidsmarktpartijen noodzakelijk.

Groei zet door

Het aantal vacatures in Gorinchem blijft groeien. Zo zijn er in 2017 ruim 6000 nieuwe vacatures ontstaan, dit is 10% meer dan in 2016. In 2018-2019 stijgt het aantal vacatures naar verwachting met 1,2% naar 68.200. Daardoor neemt de personeelskrapte toe, met name in de techniek, zorg & welzijn, ICT, logistiek en de bouw. Deze sectoren zijn met elkaar goed voor 60% van de werkgelegenheid.

Techniek

De sector techniek heeft vooral een gebrek aan monteurs industriële machines & installaties, lassers, loodgieters, elektriciens en procesoperators. De zorg & welzijn sector kampt met een tekort aan basis verpleegkundigen, verzorgenden en woonbegeleiders gehandicaptenzorg. ICT organisaties hebben een grote behoefte aan programmeurs, systeemontwikkelaars en security specialisten. In de transport & logistiek staat men te springen om vrachtwagen- en heftruckchauffeurs. De sterk groeiende bouwsector vraagt steeds meer vakmensen, zoals timmermannen en werkvoorbereiders bouw en installatietechniek. Voor bedrijfseconomische en administratieve beroepen is vooral een tekort aan specialistische functies op hoog niveau en ICT-gerelateerde functies zoals vertegenwoordigers zakelijke diensten.

Doorbouwen

Wethouder Eelke Kraaijeveld gemeente Gorinchem, is blij met de toenemend aantal banen. "De regio heeft het laagste werkloosheidspercentage van Nederland en daar kunnen we op doorbouwen. Ook goed om te zien dat ouderen, nieuwkomers en vrouwen steeds vaker tot de arbeidsmarkt toe weten te treden."

Geen baan vinden

Ongeacht het toenemende personeelstekort zijn er nog steeds mensen in de arbeidsmarktregio Gorinchem die geen baan kunnen vinden. Gorinchem telde in december 2017 ruim 1600 WW-gerechtigden zonder dienstverband. Dit aantal lijkt voldoende om het personeelstekort op te lossen, maar is dat niet. Werkzoekenden met een opleiding in de richtingen ICT en transport & logistiek komen in Gorinchem namelijk veel minder voor dan bijvoorbeeld werkzoekenden met een economisch-administratieve achtergrond.

Ditzelfde geldt voor de bijstandsgerechtigden zonder dienstverband. Daar komt bij dat in de omringende regio's tekorten zijn in dezelfde sectoren. Bovendien gaan binnen bijna 4.000 60-plussers binnenkort met pensioen. Ook de instroom vanuit het onderwijs lost het probleem niet op. Tot en met 2022 komen 14.000 schoolverlaters op de arbeidsmarkt, veelal recent gediplomeerden. Deze instroom is onvoldoende om aan de groeiende vraag naar arbeidskrachten te voldoen.

Nieuw digitaal platform

Wethouder gemeente Leerdam, Bart Bruggeman: "Uit deze rapportage blijkt dat er meerdere redenen kunnen zijn waardoor werkzoekenden aan de kant blijven staan, terwijl de personeelskrapte tegelijkertijd aanhoudt. Soms is de kennis of werkervaring verouderd, of bestaat er onduidelijkheid over de competenties waarover de werkzoekende(n) beschikt. Het is daarom goed dat er in onze arbeidsmarktregio een nieuw digitaal platform (www.wijij.nl) is gestart door AVRES waarop werkzoekende(n) zelf hun competenties kunnen aangeven."

De kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt vraagt om een inspanning van meerdere partijen. Werkzoekenden vergroten hun perspectief door werk te zoeken in andere, kansrijke(re) beroepen, zich bij- en om te scholen en de juiste zoekkanalen te gebruiken. Werkgevers kunnen de kloof verkleinen door bijvoorbeeld intensiever te werven en de functie-eisen aan te passen.

Scholing en ontwikkeling

Alternatieve mogelijkheden zijn onder te verdelen in drie categorieën: aanboren van nieuw talent, anders organiseren van werk en binden en boeien van personeel. Scholing en ontwikkeling staan bij veel van deze oplossingen centraal. Het gaat zowel om opscholing, bijscholing als omscholing. In Gorinchem zijn er diverse initiatieven gestart om dit probleem aan te pakken. Zoals uitbreiding van het technisch onderwijs in de regio en het opstarten van de HBO ICT & smart technology opleiding.

Kerntaken

Gerard de Gans, ondernemer en voorzitter van het WerkbedrijfRAP, wijst op het belang dat ook ondernemers en onderwijsinstellingen betrokken zijn bij de arbeidsmarktregio. "Werkgevers hebben verschillende mogelijkheden om te voorzien in hun personeelsbehoefte. Het 'schaap met de vijf poten' is niet of nauwelijks meer te vinden in regio Gorinchem. Een andere aanpak kan zijn vooral te kijken naar de kerntaken van de functie, die niet aan te leren zijn. Kandidaten hoeven andere taken niet meteen te beheersen om voor de functie in aanmerking te komen. Samenwerking met onderwijsinitiatieven helpt ook om het onderwijs beter te maken."

Goed voorbeeld vindt De Gans initiatieven zoals 't Gilde, Technasium en HBO Drechtsteden met een duaal HBO opleiding ICT.