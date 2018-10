Verkiezingsbijeenkomst SGP Molenlanden met Tweede Kamerlid Chris Stoffer

MOLENLANDEN • Op vrijdagavond 9 november houdt SGP Molenlanden een openbare verkiezingsbijeenkomst over het thema 'Betrokken tot in de kern'. Gast op deze avond is Chris Stoffer, Tweede Kamerlid voor de SGP.

Naast Chris Stoffer hopen Corné Egas (lijsttrekker SGP Molenlanden) en Wietse Blok (kandidaat-raadslid) te spreken. Er is volop gelegenheid om met de sprekers in debat te gaan. Het debat staat onder leiding van Wouter van den Berg, fractievoorzitter van SGP Houten. De avond staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november. SGP Molenlanden voert met de slogan 'Betrokken tot in de kern' campagne.

De verkiezingsbijeenkomst wordt gehouden in De Spil, Willem van den Heerikweg 1, te Bleskensgraaf. De avond zal om 19.45 uur beginnen. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Na afloop is er volop gelegenheid om de sprekers en andere kandidaten van SGP Molenlanden te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.