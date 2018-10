Juf Lianne uit Molenaarsgraaf getrouwd met haar Corné

MOLENAARSGRAAF • Juf Lianne uit Molenaarsgraaf, werkzaam op de kleine dorpsschool Eben-Haëzer te Jaarsveld, is vrijdag 19 oktober getrouwd met haar Corné.

Het huwelijk is ingezegend in de Hervormde kerk van Molenaarsgraaf. Daarna was er een kinderreceptie in De Til in Giessenburg. Het bruidspaar is gaan wonen in Groot-Ammers.

Op de foto staat het bruidspaar met de kinderen uit Jaarsveld. De hele school was bij het feest aanwezig.