College Molenwaard: 120.000 euro voor buurtspeeltuin Brandwijk

BRANDWIJK • Een nieuwe buurtspeeltuin op het schoolplein van de leegstaande openbare basisschool De Overstap in Brandwijk; het Molenwaardse college wil er 120.000 euro voor uittrekken.

Al in 2017 kwam tijdens een bijeenkomst over de (her)ontwikkeling van de locatie De Overstap het inrichten van het plein tot speeltuin naar voren. Het ontwerp van de speelplaats is in overleg met de bewoners tot stand gekomen.

Voor de verbouwing van het schoolgebouw, de aanleg van elf parkeerplaatsen en het plaatsen van fietsenrekken trok het gemeentebestuur eerder al 357.000 euro uit. Nu stelt het college aan de raad voor om nog eens 120.000 euro te besteden aan het realiseren van de speeltuin. 'In overleg met de klankbordgroep wordt bepaald welke onderdelen met zelfwerkzaamheid worden gerealiseerd', stellen burgemeester en wethouders in het voorstel.

De gemeenteraad bespreekt dit punt dinsdag 30 oktober tijdens de raadsvergadering.