PvdA-lijsttrekker Joop van Montfoort te gast bij SRC FM

VIJFHEERENLANDEN • Lijsttrekker Joop van Montfoort van PvdA Vijfheerenlanden was te gast bij het programma 'Muziek en meer' van SRC FM. Jan van Buuren ging met hem in gesprek om op die manier de mens achter de politicus beter te leren kennen. De uitzending is terug te beluisteren via de website.

De gemeenteraadsverkiezingen in Vianen, Leerdam en Zederik vinden plaats op woensdag 21 november. Op basis van deze uitslag wordt de eerste raad en het eerste college van Vijfheerenlanden gevormd, de gemeente die vanaf 1 januari 2019 het levenslicht ziet.

In de aanloop naar die verkiezingen heeft SRC FM de acht lijsttrekkers uitgenodigd voor dit bezoek aan de studio. Volgende week is Erik van Doorn, lijsttrekker van GroenLinks, te gast.