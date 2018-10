Bart van Essen wint minuut gratis winkelen bij Albert Heijn Giessenburg

GIESSENBURG • Bart van Essen uit Vianen mocht donderdag 25 oktober een minuut gratis winkelen in de Albert Heijn van De Kreij in Giessenburg. Hij had de hoofdprijs gewonnen bij de verloting tijdens het tennistoernooi van TV Giessenburg.

De gehele opbrengst van de loterij kwam ten goede aan de Stichting ALShetjeraakt. Dat de opbrengst voor ALS zou zijn, heeft supermarktmanager Remon de Kreij doen besluiten om de hoofdprijs ter beschikking te stellen.

Om 19.45 uur mocht Bart, samen met zijn mixmaatje Eline tijdens het tennistoernooi, de winkel verkennen en zijn route uitstippelen. Na het vertrek van de laatste klant stond de kar klaar en drukte supermarktmanager Remon de Kreij zijn stopwatch in. Als een goed op elkaar ingesteld mixteam gingen Bart en Eline gestructureerd door de supermarkt. Na precies een minuut stond de kar stil en werd de inhoud bekeken.

De kassabon gaf 151,91 euro aan, maar de inhoud van de kar mocht gratis mee naar Vianen.