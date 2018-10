Progressief Molenlanden start campagne zaterdag in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Op zaterdag 27 oktober trapt de nieuwe partij Progressief Molenlanden de verkiezingscampagne af in het winkelcentrum van Groot-Ammers. Tussen 10.00 en 12.30 zijn de mensen daar te spreken, als startpunt van een rondreis door de hele toekomstige gemeente Molenlanden.

De initiatiefnemers van Progressief Molenlanden gaan graag in gesprek en willen laten zien hoe belangrijk een serieus klimaatbeleid is en wat de partij er aan wil gaan doen. Woningisolatie, led-lampen, duurzame windenergie-coöperaties, zonnepanelen (samen met de boeren) of warmtepompen; het zijn allemaal slimme oplossingen. "Comfort-verhogend en als we het samen doen ook goed voor ieders portemonnee", aldus Progressief Molenlanden.

"In de polder zitten we gemiddeld al één meter onder zeeniveau. En wat gebeurt er als het klimaatbeleid niet uitgevoerd wordt, of afspraken en ambities op de lange baan worden geschoven? Wat betreft duurzaamheid moet het echt anders in Molenlanden. Met het oog op de toekomst. Gelukkig is het nu eindelijk mogelijk om in onze gemeente echt links te stemmen. Kom daarom zaterdag kennismaken met Progressief Molenlanden!"