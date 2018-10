MEERKERK • Een schoorsteenbrand in een woning op recreatiepark Parc Merwede in Meerkerk is donderdagavond opgeschaald naar middelbrand.

De vuurhaard bevindt zich in de spouwmuur, waardoor een deel van het dak moet worden gedemonteerd.

Onder meer de brandweerkorpsen Meerkerk en Leerdam zijn ter plaatse.

UPDATE: Rond 21:25 uur is het sein 'brand meester' gegeven. Salvage komt ter plaatse voor de afhandeling van de schade.



#meerkerk #scheepjesbrug. We zijn de brand weer geheel meester. Salvage komt t.p,voor afhandeling schade. — Brandweer ZHZ (@BrandweerZHZ) October 25, 2018