De gemeente Molenwaard en partners nodigen u van harte uit voor de viering van de Nationale Dag van de Mantelzorg. Dit wordt op twee momenten gevierd dus u kunt kiezen welke tijdstip of locatie u het beste uitkomt.

Woensdag 14 november 2018 van 14:00 - 16:30 uur in 't Wingerds Hof, Dorpsstraat 31 te Wijngaarden.

High tea met daarbij een creatieve workshop voor mannen en vrouwen

Vrijdag 16 november 2018 van 18:00 - 21:30 uur in Het Dorpshuis, Stadhoudersplein 8 te Ottoland.

Warm buffet en aansluitend de voorstelling "De winkel en Sinkel".

Meld u nu aan vóór 2 november 2018 via socialetoegang@gemeentemolenwaard.nl of via telefoonnumer 14 0184(vermeld uw naam, telefoonnummer, woonplaats en datum van uw keuze).

Zijn er voor u belemmeringen om te komen, meld het ons, dan denken wij mee in oplossingen.