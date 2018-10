Industrieslijperij Frankenhuyzen uit Lexmond wint Award

LEXMOND • Industrieslijperij van Frankenhuyzen uit Lexmond heeft donderdag 25 oktober uit handen van veiligheidskundige Edgar Springveld van Soliede Opleidingen B.V. de RI&E Award 2018 in ontvangst mogen nemen.

Soliede bezoekt jaarlijks tientallen bedrijven voor het opstellen van de Risico-Inventarisatie & Evaluatie en het bijbehorende Plan van Aanpak. Soliede heeft veiligheid op de werkvloer hoog in het vaandel staan en daarom de uitreiking van de RI&E Award in het leven geroepen. De Award wordt uitgereikt aan ondernemers die zich meer dan gemiddeld inzetten voor het creëren van een veilige werkomgeving.

Soliede let op de volgende aspecten in de arbeidsomgeving: het bij de bron aanpakken van risico's, de mate van detaillering in de inventarisatie van de werkomstandigheden per functie en per medewerker, het betrekken van medewerkers bij het vinden van oplossingen en verbeteren van de werksituatie en de borging van de Risico-inventarisatie & Evaluatie en het Plan van Aanpak in de organisatie.

Dit jaar is deze eer ten deel gevallen aan Industrieslijperij van Frankenhuyzen te Lexmond. Zij hebben op alle gebieden zeer hoog gescoord en zijn een voorbeeld van goed werkgeverschap.