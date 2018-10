Nieuwe bushaltes voor SnelBuzz lijn 388 langs de N214

ALBLASSERWAARD • De komende weken vernieuwt de provincie Zuid-Holland een aantal bushaltes langs de N214.

Op 9 december start Qbuzz namelijk met een nieuwebusverbinding tussen Rotterdam Kralingse Zoom en Utrecht via de Alblasserwaard: de SnelBuzz lijn 388.

De haltes langs de N214 bij Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf en Noordeloos worden comfortabeler en krijgen extra voorzieningen, zoals overdekte fietsenstallingen en een digitaal informatiepaneel met actuele vertrektijden. Bij Bleskensgraaf komt een K+R strook en bij Molenaarsgraaf wordt een P+R terrein nabij de halte aangelegd. Zo wordt reizen van en naar de halte een stuk prettiger.

Nieuwe busvervoerder

Deze maatregelen zijn nodig voor het nieuwe openbaar vervoer netwerk dat op 9 december 2018 van start gaat. Dit netwerk in de regio Drechtsteden/Alblasserwaard wordt compleet vernieuwd met de komst van nieuwe vervoerder Qbuzz. De SnelBuzz lijn 388 wordt een snelle verbinding vanuit Rotterdam Kralingse Zoom via Papendrecht en Sliedrecht over de N214 naar Meerkerk en Utrecht. Door deze routewijziging wordt de reis naar Rotterdam tot wel 30 minuten sneller.

Werkzaamheden

Aannemer Mourik start in de week van 29 oktober met de werkzaamheden bij de haltes langs de N214. De werkzaamheden duren naar verwachting tot begin december.

Verkeer

De werkzaamheden geven hinder voor het verkeer op de N214. Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer gewoon langs het werk rijden, er geldt wel een snelheidsbeperking en op sommige plaatsen en momenten worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden. De bussen stoppen op de rijbaan om reizigers in en uit te laten stappen bij de tijdelijke haltes.

Fietsroutes

Door de werkzaamheden bij Noordeloos zal het fietsverkeer tussen de A27 en Noordeloos in beide richtingen tijdelijk worden omgeleid via de Grotewaard. Deze route wordt geschikt gemaakt voor fietsverkeer en via omleidingsborden aangegeven. Bij Bleskensgraaf en Molenaarsgraaf ondervindt het fietsverkeer weinig hinder van de werkzaamheden.

Bereikbaarheid bushaltes

Alle bushaltes blijven tijdens de werkzaamheden in gebruik. Reizigers moeten mogelijk op een andere locatie in- en uitstappen, maar worden ter plekke geïnformeerd en naar een veilige, tijdelijke halte geleid.

Fietsenstallingen

Op alle locaties worden de bestaande fietsenstallingen verwijderd. Dit wordt enige tijd van tevoren in de stallingen aangegeven zodat iedereen zijn fiets hier weg kan halen. Reizigers kunnen tijdens de aanleg van de nieuwe stallingen hun fiets parkeren in tijdelijke stallingen. Fietsen die in de oude stallingen achterblijven worden door de aannemer verwijderd en in de tijdelijke stallingen geplaatst.

Vragen

Reizigers en omwonenden kunnen voor vragen over de werkzaamheden contact op met aannemer Mourik. Dat kan per e-mail via mga@mourik.com. Bellen kan via telefoonnummer 06-12086038 (tevens voor het melden van calamiteiten).