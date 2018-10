Donker en Vermaat op kandidatenlijst SGP Utrecht

REGIO • SGP Utrecht heeft Arie Donker uit Nieuwland - nu wethouder in gemeente Zederik - op de tweede plaats van haar kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 gezet. Donker is de afgelopen 4 jaar wethouder geweest voor het sociaal domein in Zederik en hoopt zijn jarenlange lokale ervaring nu in te zetten voor de provinciale politiek.

Op de vijfde plaats staat ook een bekende: Kees Vermaat uit Leerbroek. Hij is op dit moment raadslid in Zederik en weer kandidaat voor de gemeenteraad van Vijfheerenlanden. Lijsttrekker voor SGP Utrecht is Bertrick van den Dikkenberg (29) uit Elst. De Provinciale Statenverkiezingen zijn op woensdag 20 maart 2019.