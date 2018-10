Gemeente Vijfheerenlanden regelt milieutaken met Utrecht

VIJFHEERENLANDEN • Omgevingsdienst regio Utrecht heeft er een grote klant bij: de burgemeesters van Zederik, Leerdam en Vianen ondertekenden dinsdag 23 oktober samen met de directeur van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) een overeenkomst.

In deze overeenkomst staan de afspraken die de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden heeft gemaakt over de uitvoering van haar milieutaken. De ondertekening vond plaats op het gemeentehuis van Zederik.

Betrouwbare partner

De veiligheid en leefbaarheid voor inwoners en bedrijven staan ook voor de aanstaande gemeente Vijfheerenlanden onverminderd hoog in het vaandel. De gemeente, een fusie van de gemeenten Zederik, Leerdam en Vianen, heeft om die reden het merendeel van haar milieutaken ondergebracht bij de ODRU. Zij zien in deze uitvoeringsdienst een betrouwbare en professionele partner.

"Samen houden wij de omgeving waarin onze inwoners leven en werken veilig, gezond en duurzaam", aldus een tevreden burgemeester Groeneweg. "Natuurlijk zorgen we ervoor dat dat gebeurt op een manier die voor onze inwoners vertrouwd voelt".

Vanaf 1 januari 2019 krijgen inwoners en bedrijven te maken met medewerkers van de ODRU bij controles op naleving van de milieuwetgeving. In de ondertekende overeenkomst staat beschreven welke taken de ODRU precies voor de gemeente gaat uitvoeren. Voor de inwoners verandert er niet zoveel, de wettelijke regelgeving blijft dezelfde.

Nieuwe gemeente

De gemeente Vijfheerenlanden is ontstaan na een gemeentelijke herindeling. Waar de gemeenten Leerdam en Zederik eerst nog in de provincie Zuid-Holland lagen, vallen ze nu binnen de provincie Utrecht. De milieutaken werden tot voor kort uitgevoerd door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (de OZHZ). Vanaf 1 januari 2019 doet de ODRU dat.

Aan de overdracht van taken aan de ODRU is een zorgvuldig en uitvoerig proces voorafgegaan. "Wij doen voor vijftien gemeenten in de provincie Utrecht uitvoerende taken in de fysieke leefomgeving. Wij houden toezicht en handhaven de regels op het gebied van milieu maar ook in toenemende mate van bouw. De karakteristieke kenmerken van een gemeente, de couleur locale, verliezen wij daarbij niet uit het oog. Ook de gemeente Vijfheerenlanden mag daar op rekenen" belooft ODRU-directeur Jacco Post.