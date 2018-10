Sportieve training Doe mee! Molenlanden voor verkiezingscampagne

MOLENLANDEN • Het Doe mee!-team start komende zaterdag de campagnedag om 9.15 uur in de sportzaal bij PhysioFit in Hoornaar.

Jeroen Blokhuis belooft ze een pittige training op ieders niveau te geven: "Na dat uurtje sporten kunnen jullie met dubbele energie de dorpen Giessenburg, Molenaarsgraaf, Ottoland en Brandwijk in."

In het voorjaar heeft Doe mee! Molenlanden een kennismakingstoer gemaakt langs de negentien dorpen en de enige stad van Molenlanden. Om te horen wat de inwoners zelf belangrijk vinden voor het leven, wonen en werken.

Deze verkiezingscampagne komt DoeMee! terug om te presenteren wat er daarover in het verkiezingsprogramma terecht gekomen is. Met voor elke kern een eigen agenda, want het behoud van de eigen identiteit staat voor alle inwoners hoog in het vaandel.

De afgelopen twee zaterdagen was het team van Doe mee! Molenlanden al te vinden in Nieuw-Lekkerland, Arkel, Oud-Alblas, Hoornaar en Streefkerk. Komende zaterdag worden de dorpen Giessenburg, Molenaarsgraaf, Ottoland en Brandwijk bezocht.

Wie wil meedoen met het uurtje spinning van Doe mee! kan zich aanmelden via info@doemeemolenlanden.nl of met een persoonlijk berichtje op Facebook.