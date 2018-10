Vragen stellen aan CDA-minister Hugo de Jonge

MOLENLANDEN • Het CDA organiseert op maandag 5 november een CDA College Tour, met als gast Hugo de Jonge, minister van volksgezondheid, welzijn en sport.

Tijdens deze avond zullen diverse vragen de input zijn van een interview met de minister. Jan Arie Koorevaar uit Goudriaan zal de host zijn deze avond. Hij zal in deze talkshowachtige setting de minister aan een vragenvuur onderwerpen.

Daarom roept het CDA mensen op die een vraag hebben over de zorg, de WMO, de jeugdzorg of over zijn schoenen om die te komen stellen tijdens deze interactieve avond. Mensen die een vraag hebben voor Hugo kunnen deze mailen naar vraaghethugo@cdamolenlanden.nl.

Voorafgaand aan de College Tour vindt er een ronde tafelgesprek plaats met de minister en mensen vanuit de zorg. De avond vindt plaats in het Dorpshuis in Noordeloos (M.J. Veder van Hobokenstraat 15B) en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. De avond staat openen voor allen geïnteresseerden en toegang is vrij.