Raad Vianen voelt zich onder druk gezet door Avres-bestuur

VIANEN • Raadsleden uit de Vijfheerenlanden voelen zich onder druk gezet door Alblasserwaardse wethouders bij de keuze voor de organisatie die vanaf volgend jaar de Participatiewet mag gaan uitvoeren.

Dat bleek vorige week tijdens het Vijfheerenlanden Beraad en ook dinsdagavond tijdens de raadsvergadering in Vianen. De raad ging tandenknarsend akkoord met het collegevoorstel om te kiezen voor uitvoeringsorganisatie Avres, dat vooral is gericht op de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Alleen D66 stemde tegen. Door de keuze voor Avres wordt definitief niet gekozen voor de Utrechtse 'concurrent' WIL (Werk en Inkomen Lekstroom). De banden worden overigens niet helemaal verbroken, want er komt wel een soort van dienstverleningsovereenkomst.

Raadsleden in Vianen zijn flink geïrriteerd over de manier waarop Alblasserwaardse Avres-bestuurders op 27 september via een persbericht hadden gereageerd op de aarzelende houding van hun collega's uit de Vijfheerenlanden. Die hadden een definitieve keuze voor Avres of WIL over willen laten aan de gemeenteraad van de nieuwe gemeente. Een mogelijke keuze voor WIL heeft overigens grote gevolgen, omdat daarmee het voortbestaan van Avres in het geding komt. Hardinxveld is al uitgetreden, Lingewaal gaat dat waarschijnlijk ook doen. En dan blijven alleen Gorinchem en de nieuwe gemeente Molenlanden over.

Deining

In het betreffende persbericht van de drie Alblasserwaardse wethouders stond dat de uitkeringen van uitkeringsgerechtigden mogelijk in gevaar komt als er geen keuze zou worden gemaakt. Dat zinnetje heeft voor veel deining gezorgd. De secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein in Vianen heeft de afgelopen weken maar liefst 177 verontruste uitkeringsgerechtigden aan de deur gehad die zich wild waren geschrokken door het persbericht.

De Avres-bestuurders stuurden deze week een brief, waarin ze zeggen te betreuren dat de uitkeringsgerechtigden 'mogelijk ongerust zijn geworden over hun uitkeringsverstrekking'. "Een lullig briefje", vond Christa Hendriksen van D66 en veel Viaanse collega-raadsleden met haar. Want er worden eigenlijk helemaal geen excuses gemaakt. Er moet volgens Hendriksen veel gebeuren om het vertrouwen terug te winnen. "Een briefje van het bestuur is dan ruim onvoldoende."

Leden van het VHL-beraad hadden een week eerder ook al boos gereageerd op het persbericht van Avres. Er vielen temen als 'teleurstellend', 'treurig', 'vreselijk' en 'wispelturig'. "Het kan niet zo zijn", zei CU-vertegenwoordiger Dico Baars, "dat bestuurlijke belangen de boventoon voeren ten opzichte van de belangen van cliënten."