Veertig jaar vrijwillige hulp voor ouderen

REGIO • Het begon veertig jaar geleden met een zieke mevrouw in Wijngaarden. Ze had hulp nodig. De vrijwilligers die in actie kwamen vormden de Stichting Vrijwillige Hulpdienst Graafstreek (VHG).

Sindsdien heeft de VHG honderden mensen geholpen. Naast de kortdurende hulpverlening ontstonden Tafeltje-Dekje, sociale alarmering en de Open Eettafel.

Maaltijden

De vrijwilligers van Tafeltje-Dekje bezorgen vijf keer per week een warme of koelverse maaltijd bij ouderen. Sociale alarmering voorziet in hulp van het netwerk tijdens crisissituaties, na een druk op een alarmknop. De Open Eettafel nodigt senioren maandelijks uit om met elkaar aan tafel te gaan.

Keuken Graafzicht

De VHG is actief in de zeven dorpen van de voormalige gemeente Graafstroom en in Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland en Streefkerk. Voorzitter Johan de Kruijk: "Wist je dat er per jaar 29.000 maaltijden bezorgd worden in tien dorpen, van Kinderdijk tot aan Goudriaan? De keuken van Graafzicht draait voor een groot deel op die maaltijden."

Oprichters

Paula van Waardenberg uit Bleskensgraaf en Joost Slagboom waren de oprichters van de VHG. "Er was ook een wijkzuster bij betrokken. We hebben nu 120 vrijwilligers, de Open Eettafels worden bezocht door 75 mensen, ruim 50 mensen maken gebruik van de alarmering en 140 mensen krijgen een of meer keren per week onze maaltijden thuisbezorgd."

Dagelijks contact

"Tafeltje-Dekje heeft ook een signalerende waarde, je komt in de huizen binnen, de maaltijd wordt op tafel gezet, er is iedere dag contact met de mensen. Daarnaast zitten er in alle dorpen coördinatoren van ons. We hebben een breed netwerk van mensen in die tien dorpen. Vrijwilligers van de kortdurende hulpverlening gaan bijvoorbeeld mee naar het ziekenhuis, doen een boodschap of bezoeken mensen die eenzaam zijn."

Eigen kantoor

Sinds 2007 beschikt de VHG over een eigen kantoor in woonzorgcomplex Graafzicht. Elke ochtend zit daar een vrijwilliger om bijvoorbeeld nieuwe cliënten te registreren.

Jubileumviering

Op vrijdag 26 oktober vieren de vrijwilligers het jubileum met een buffet in De Beemd in Oud-Alblas.