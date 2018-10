Vijf beste ideeën waterentree Kinderdijk verder uitgewerkt

KINDERDIJK • Vijf ideeën om de oversteek van de waterentree naar Werelderfgoed Kinderdijk veiliger te maken, mogen verder uitgewerkt worden in een ontwerp.

Dat heeft de vakjury van de Prijsvraag Waterentree, onder leiding van gedeputeerde Adri Bom besloten. In totaal waren er 37 inzendingen. Vijf teams mogen hun idee nu verder uitwerken.

Een belangrijke reden om de waterentree aan te passen is de verkeersveiligheid. Door de groei van het aantal bezoekers, zijn er ook steeds meer toeristen die via het water naar Werelderfgoed Kinderdijk komen. Zij moeten echter vanaf de waterhalte eerst de weg oversteken naar het molengebied. De huidige verkeerssituatie is daar niet voldoende op ingericht.

Tentoonstelling

De vijf plannen worden in februari 2019 tentoongesteld bij de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK). Bezoekers van de tentoonstelling kunnen hun reactie op de plannen geven. De jury neemt die mee bij het bepalen van het winnende ontwerp. Om het beste idee verder uit te werken, is een bedrag van 20.000 euro beschikbaar.

Prijsvraag

De prijsvraag is tot stand gekomen in samenwerking tussen de gemeente Molenwaard, provincie Zuid-Holland en Waterschap Rivierenland, ondersteunt door Stichting Architectuur Lokaal. Deze stichting was ook betrokken bij projectprijsvraag voor het bezoekerscentrum van Werelderfgoed Kinderdijk.