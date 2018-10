Molenbewoner Kinderdijk 'schiet terug' met zijn camera

• Peter Paul (vooraan) met de familie Zapp die al dik zeventien jaar over de wereld reist in een oldtimer. Ze logeerden op de Hoge Molen. (Foto: Peter Paul Klapwijk)

• Peter Paul (vooraan) met de familie Zapp die al dik zeventien jaar over de wereld reist in een oldtimer. Ze logeerden op de Hoge Molen. (Foto: Peter Paul Klapwijk)

KINDERDIJK • Het is een mooi voorbeeld van omdenken: in plaats van zich nog langer te ergeren aan fotograferende toeristen bij zijn molen, besloot molenaar Peter Paul Klapwijk uit Kinderdijk hen zélf met zijn camera 'te lijf te gaan'.

Hij is verbaasd over de mooie ontmoetingen die daarop volgden. "We ontmoetten elkaar als vreemden en namen afscheid als vrienden. Iedereen is vol van vooroordelen; het zit in ons instinct om een snelle inschatting te maken. Pas als je de kloof overstapt, krijg je de kans om een ontmoeting te hebben. Ook massatoerisme bestaat uit individuen. Als iedereen drie onbekende mensen aan zou spreken, zou de wereld veranderen."

Op Instagram

Sinds februari maakte de molenbewoner bijna zestig foto's in een serie die hij op Instagram plaatste. Voor de eerste liet hij zijn avondeten wachten. "Het was al schemerig, ik zag een man in een rode jas die met een dure camera foto's stond te maken. Hij was daarvoor ons pad opgelopen. Ik zei: vind je het goed als ik een foto van jou maak?"

#guestsonourdoorstep

"We kregen een interessant gesprek over fotografie. Ik plaatste de foto met een verslagje van onze ontmoeting op Instagram. In maart maakte ik een foto van een kunstschilder die onze molen vastlegde. Ook die zette ik op Instagram, met een verhaaltje. Een journalist uit Amerika reageerde: 'Je moet een hashtag verzinnen.' Toen is #guestsonourdoorstep geboren." De serie trok de aandacht van onder andere NRC en NOS radio.

Overlast

Peter Paul herinnert zich de tijd voordat het massatoerisme Kinderdijk overspoelde. Zijn vrouw Els groeide op in de Hoge Molen in het werelderfgoed, Peter Paul komt er al dertig jaar. Vier jaar geleden betrokken Peter Paul, Els en hun kinderen deze molen. "Ik zie hoeveel overlast het toerisme veroorzaakt voor mensen die op een toeristische spot wonen. Er is een enorme vervlakking in de toeristische industrie, omdat die zo op geld gericht is. Maar een deel van de toeristen is wel degelijk op zoek naar ontmoetingen die het oppervlakkige overstijgen."

Gewoon leuk

De fotoserie toont die ontmoetingen. "Het is voor de toeristen en voor mijzelf verrijkend, zonder dat er geld mee gemoeid is. Het is gewoon leuk om mensen te ontmoeten. En vooral om je eigen vooringenomenheid te ontkrachten. Je kunt denken: daar heb je ze weer. Op drukke dagen denk je dat natuurlijk ook. Maar het blijken zonder uitzondering interessante mensen. Het merendeel van de mensen is interessant, alleen weten we het niet."

Disneyland

Volgens Peter Paul is de discussie over toerisme aan het kantelen. "Er zitten bijwerkingen aan toerisme die tot nu toe zijn onderschat. Negentig procent van de oorspronkelijke bevolking van Venetië is weggetrokken. Er is iets mis met toerisme. Ik hoor mensen praten: we moeten ervoor zorgen dat er meer toeristen naar de Alblasserwaard komen. Oké, maar dan moeten we wel bedenken hoe. Anders wordt het hier een Disneyland voor volwassenen."

In contact

De Kinderdijkse fotograaf zou het mooi vinden als meer mensen mooie ontmoetingen beleven met toeristen. Samen met twee anderen is hij bezig met ideeën om toeristen en bewoners van toeristische bestemmingen wereldwijd met elkaar in contact te brengen. "Niet gericht op financiële verdiensten, maar immateriële."

Alle foto's in de serie zijn te vinden op Instagram: https://www.instagram.com/ppkhm/