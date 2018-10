Trimleraar vertrekt bij Trimclub Lexmond

LEXMOND • Nog één dinsdagavond, dan valt het doel voor Gerrit de Vroome. De 82-jarige sportinstructeur heeft dan op de kop af dertig seizoenen de lessen van Trimclub Lexmond verzorgd. De aard van de club en het dorp kennende zal er op passende wijze afscheid van hem worden genomen.

In zijn werkzame leven was De Vroome sportinstructeur in dienst van defensie. Zoals gebruikelijk zwaaide hij af toen hij 56 jaar werd. Maar stilzitten was er voor hem niet bij, daar was hij veel te actief voor. In diverse plaatsen gaf hij zwemopleidingen, trainde hij de leden van zwemvereniging Aquarijn en gaf hij les aan diverse trimclubs.

Improviseren

"In 1988 ben ik gebeld door een dame die me vertelde dat Trimclub Lexmond op zoek was naar een instructeur. Ze vroeg of ik daar belangstelling voor had", vertelt Gerrit de Vroome. "Lesgeven, zowel aan jong als oud, is echt mijn ding. Komt ook omdat ik goed kan improviseren. De Lexmondse trimclub bestond uit een groep van vijftig vrouwen en vijfentwintig mannen, die gescheiden les kregen. Ik ben eerst gaan kijken naar een les van mijn voorganger, Jan Schouten. Die had het vijftien jaar gedaan en deed alles op muziek. Toen ik erin stapte heb aangegeven dat ik het op mijn manier wilde doen, en dat was in elk geval zonder muziek!"

De aanpak van De Vroome was geheel anders. Het strakke en disciplinaire van zijn militaire tijd zat ingebed in zijn lessen. Ook waren die wat stoerder, meer gericht op behendigheid en kracht. Dat was aanvankelijk enorm wennen voor de vrouwen en mannen van de trimclub. Doordat de lessen erg gevarieerd waren, en er ook ruimte was voor gezelligheid, waren er niet veel die er de brui aan gaven.

Goed bijhouden

"Ik bereid alle lessen voor, en houd op papier bij wat er is gedaan en wie aanwezig zijn geweest", vertelt de uiterst fitte Gerrit. "Ik begin altijd met een warming-up, en in alle lessen worden de spieren van het hele lichaam belast. Elke vijfde les bestaat uit een circuittraining met twintig onderdelen. Bij elk onderdeel ligt een kaartje waarop staat hoe vaak ze die oefening moeten doen, afhankelijk van wat ze kunnen. Los van een spierverrekking of enkelblessure is er nooit iets ernstigs voorgevallen."

"Elk seizoen sluiten we af met een barbecue, en dat is eigenlijk het enige moment dat beide groepen samen zijn. Na dertig jaar vind ik het nog steeds leuk om les te geven, maar ik denk dat de trimclub recht heeft op een jonger iemand die voor nieuw elan moet zorgen."