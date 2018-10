Kinderen Kompas Lexmond halen geld op voor Sulawesi

LEXMOND • Kinderen van CBS Het Kompas uit Lexmond haalden de laatste twee weken voor de vakantie geld op voor Sulawesi.

Dat deden ze door geld in te zamelen, koekjes te bakken en verkopen, klusjes te doen en hun boeken te verkopen op een (kinder)boekenmarkt. Er waren zelfs kinderen die geld uit hun eigen spaarpot gaven.

"We zijn als school heel trots op al deze kinderen en het opgehaalde bedrag", meldt Maartje Aantjes van de school. Totaal werd er bijna 1463,65 euro verdiend. "We hebben dus als school een mooi bedrag over kunnen maken naar Giro 555."