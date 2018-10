Petitie voor meer veiligheid in De Weide in Meerkerk

MEERKERK • Twee buurtbewoners van De Weide in Meerkerk hebben maandagavond een petitie overhandigd waarin aandacht gevraagd wordt voor de verkeersveiligheid in hun wijk.

Adrina van Ooijen-Boer verzocht namens de bewoners om haast te maken met de verkeersveiligheid op De Weide en de weg richting de basisschool. Ze nodigde de verantwoordelijke wethouder Mats van Middelkoop uit om de meest kinderrijke wijk van Meerkerk te bezoeken om de situatie te bekijken.

"Wanneer u dit bezoekt doet op een tijdstip dat kinderen niet op school zijn, zult u zien dat de combinatie veel spelende kinderen en hardrijdende auto's een gevaarlijke is. De aanleg van de bestrating, die gepland is voor de komende weken, is het ideale moment om verkeersremmende maatregelen aan te leggen", aldus mevrouw Van Ooijen. Wethouder Van Middelkoop gaat met de buurt in gesprek over dit onderwerp.

ChristenUnie-raadslid Dico Baars woont ook in De Weide en is blij met dit initiatief. "Er wonen inderdaad veel jonge kinderen in de wijk. Dan is het bijvoorbeeld niet zo handig dat op de route naar de basisschool twee trottoirs midden op een kruispunt uitkomen. Ik hoop dat deze knelpunten snel aangepakt kunnen worden."

Het aanbieden van de petitie gebeurde voorafgaand aan de raadsvergadering van de gemeente Zederik.