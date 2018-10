De Parel in Nieuw-Lekkerland viert jubileum

NIEUW-LEKKERLAND • Christelijke Boekwinkel de Parel vierde afgelopen week haar vijftienjarig bestaan met als hoogtepunt op woensdagmiddag een bezoek van Bobbi beer uit de bekende Bobbi boekjes.

Alle kinderen mochten met hem op de foto en hem een knuffel geven. Verder was er voor elke betalende klant een klein presentje en er werden vijftien heerlijke taarten verloot onder de klanten die hun kassabon, voorzien van hun naam en telefoonnummer, inleverde. Omdat de boekwinkel volledig op vrijwilligers draait was het ook mogelijk om een mooie gift van tweemaal 1500 euro te geven aan stichting De Hoop in Dordrecht en aan de MAF, voor een project in Suriname.