CDA Vijfheerenlanden gaat klussen bij maatschappelijke organisaties

VIJFHEERENLANDEN • Tussen maandag 29 oktober en zaterdag 24 november gaat CDA Vijfheerenlanden klussen bij maatschappelijke organisaties onder de vlag van CDADoet!.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen willen (kandidaat-)raadsleden en bestuursleden de handen uit de mouwen steken en wat doen voor de maatschappelijke organisaties.

Het cement van de samenleving is het vrijwilligerswerk in alle steden en dorpen van de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden. In de kerken, sportverenigingen, wijk- en dorpsverenigingen, Oranjeverenigingen, voedselbanken, wereldwinkels, vluchtelingenwerk, enzovoorts. CDA Vijfheerenlanden vindt dit heel waardevol en ziet daarbij voor de nieuwe gemeente een actieve, faciliterende en stimulerende taak. Vrijwilligers zijn dus voor ons het kloppend hart van de gemeente.

Moet het clubgebouw nodig opgeruimd worden, is het buitenterrein aan een onderhoudsbeurt toe, wil je een verwendagje voor alle ouderen in het verzorgingshuis of heb je een andere leuke klus? Meld deze dan vanaf maandag 22 oktober aan op website en vraag ons mee te doen. Dit kan via klus@cdavijfheerenlanden.nl of www.cdavijfheerenlanden.nl.