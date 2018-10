Boeiend dubbelconcert in Plug In Café

GORINCHEM • Opnieuw treden er twee bands op zondag 28 oktober op in het Plug In Cafe in PoGo: Reddsome en Liquid Love Machine.

Reddsome is gevormd in 2014 door Pascal Vermeulen, die na vele jaren in diverse bands te hebben gespeeld de keuze maakte om onder deze artiestennaam zelf songs te gaan schrijven om zo zijn eigen geluid te creëren. Dit resulteerde begin 2016 in een debuut album Coming Home met een 10 tal pop/rock songs. In deze 'Flashback to John Mayer Tour' speelt Reddsome songs van John Mayer Live on Stage. Deze show bevat een mix van zowel het John mayer blues-trio als ook zijn bekende popsongs, maar ook songs van Stevie Ray Vaughan, The Hoax en Jimi Hendriks.

Liquid Love Machine is een diep in de Achterhoek gestationeerd trio. De band werd in de zomer van 2017 opgericht door zanger en gitarist Yannick Boland. Ze spelen stevige rockabilly en recht toe recht aan rock-'n-roll met een catchy, poppy randje. De teksten gaan vooral over vrouwen, mooie maar ook minder mooie, en natuurlijk over al het andere waarin je jezelf kunt verliezen in het leven. De band bestaat uit: leadzang & gitaar: Yannick Boland, zang & contrabas: Rick Kup (DAAZ, ex-The SPaX), drums: Raymond Liebrand (ex-Cedar Grove, ex-Magic Fish).

PoGo opent de deuren om 15.00 uur, de eerste band begint om 15.30 uur. De toegang is gratis.