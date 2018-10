TipMolenlanden: al 250 deelnemers, eerste raadpleging deze week

MOLENLANDEN • Het burgerpanel TipMolenlanden heeft kort na de oprichting al zo'n 250 deelnemers. Donderdag 25 oktober zullen zij voor de eerste keer benaderd worden voor een raadpleging.

In de eerste peiling worden twee onderwerpen aangesneden: de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november en de voorgenomen reconstructie van het kruispunt N214-N216. De deelnemers van het Burgerpanel zal onder meer worden gevraagd of zij 21 november van plan zijn te gaan stemmen en zo ja, op welke partij.

Burgerpanel Molenlanden is een initiatief van Kontakt Mediapartners in samenwerking met TopOnderzoek. Iedereen vanaf 16 jaar kan via dit panel zijn of haar mening geven over actuele thema's in de nieuwe (fusie)gemeente. Aanmelden is mogelijk op: www.TipMolenlanden.nl.