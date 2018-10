Exposities Goed Gezien Goed Bekeken

REGIO • Ook in het vierde kwartaal van 2018 zullen diverse leden van Goed Gezien Goed Bekeken exposeren op diverse locaties in de Alblasserwaard.

Matzy van Harten exposeert tot half januari 2019 met textielvormen in 't Waellant aan de Ooievaar 10 te Nieuw-Lekkerland.

Maya Speksnijder exposeert tot januari 2019 met natuurfoto's in woon- en zorgcentrum Graafzicht aan de Burg. Dekkingstraat 1 te Bleskensgraaf.

Pieter Huijzer exposeert tot half januari 2019 met olie- en aquarelverfschilderijen in de Strevenaer in Streefkerk (bezoek in overleg via www.atelier104.nl).

Jaap de Vogel exposeert tot half januari 2019 met olieverfschilderijen in de Schaapskooi aan de A89 in Ottoland.Hans Oskam exposeert tot half januari 2019 in zalencentrum De Parel aan de Talmastraat 9 in Hardinxveld-Giessendam (bezoek in overleg, via 06-34970678 of hansoskam@live.nl).

Wilma Den Ouden en Yvonne van Heumen exposeren in Molen De Liefde aan de Nieuwe Veer 42 in Streefkerk. De molen is open elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 16.00 uur geopend. Wilma den Ouden exposeert met ambachtelijke foto's en Yvonne van Heumen met tekeningen en schilderijen.