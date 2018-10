Sterrenkijken tijdens Nacht van de Nacht

PAPENDRECHT • Sterrenkundevereniging Christiaan Huygens in Papendrecht doet op zaterdagavond 27 oktober weer mee aan de Nacht van de Nacht.

De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement, georganiseerd door Natuur- en Milieufederaties. Op zaterdagavond 27 oktober kan men bij de sterrenkundevereniging Christiaan Huygens in Papendrecht met een telescoop kijken naar de maan, Mars en de sterren. Mars staat rond 21.00 uur in het zuiden. De maan is dan juist op en deze zal later op de avond, het is drie dagen na volle maan, het duister van de nacht steeds meer gaan verjagen.

De leden van de vereniging geven graag tekst en uitleg over de sterrenhemel en hun hobby sterrenkunde.

Bij helder weer staan de telescopen van 19:00 tot 22:30 opgesteld. De toegang is gratis. Sterrenwacht Huygens bevindt zich aan de Matenaweg 1 te Papendrecht (nabij Wijngaarden). Zie ook de website www.verenigingchristiaanhuygens.nl.