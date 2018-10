Open ateliers bij vestigingen juwelier Rikkoert

SCHOONHOVEN/LEKKERKERK • Op zaterdag 3 november vindt voor de vierde keer de jaarlijkse open dag van de Goud- en Zilverbranche en uurwerkmakers plaats. Bij juwelier Rikkoert in Schoonhoven en Lekkerkerk kan men tussen 10.00 en 16.00 uur de ateliers bezoeken van de goud- en zilversmeden en uurwerkmakers en kan men de geheimen van de smid ontdekken.

Bezoekers kunnen ook hun sieraden meebrengen om deze gratis schoon te laten maken. De uurwerkmaker vertelt over onderhoud en restauratie van klokken en horloges. Daarnaast is er ook een taxatiedag waar men gratis sieraden, zilveren voorwerpen en horloge kan laten taxeren en de ouderdom van familiestukken laten bepalen. In Schoonhoven kan men hiervoor terecht in het Silverhuys aan Haven 1 en in Lekkerkerk in de juwelierszaak aan Burg. Roosstraat 22.