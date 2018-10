Open avond Springplank Meerkerk in teken van Lesbos

MEERKERK • De jaarlijkse open avond op OBS De Springplank in Meerkerk stond donderdag in het teken van Vriendschap en Lesbos.

Deze avond stond mede in het teken van de afsluiting van de Kinderboekenweek met als thema 'Vriendschap'. Daarnaast was er ook aandacht voor het feit dat juf Ellen Vreeswijk van De Springplank in november naar Lesbos zal vertrekken en daar de helpende handen uit de mouwen zal steken om de daar aanwezige vluchtelingen van een ontbijt te voorzien.

Leerlingen van De Springplank hebben door middel van klusjes opknappen geld opgehaald voor de vluchtelingen. Ook PLUS-Versteeg uit Meerkerk was betrokken bij dit goede doel en sponsorde appelflappen, gevulde koeken en dergelijke, die tijdens de open avond werden verkocht. Van de opbrengst van deze actie worden boodschappen gedaan voor het ontbijt in Lesbos.