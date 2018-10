Verdachte ernstige zedenzaak uit Groot-Ammers komt niet opdagen bij rechtszaak

GROOT-AMMERS/ROTTERDAAM • Waar bleef de van kinderporno en gluurfilmpjes verdachte Jan M. (53) uit Groot-Ammers donderdag tijdens 'zijn' rechtszaak? Zowel de rechters als verdachte's eigen echtgenote en zijn advocate vroegen zich verbaasd af waarom hij -ook anderhalf uur later nog niet- kwam opdagen voor de behandeling van zijn strafzaak bij de Rotterdamse rechtbank. Iedereen was bezorgd.

M. zou 's ochtends gewoon nog op zijn werk zijn verschenen. De advocaat tegen de rechters: "We hebben de zaak van tevoren uitgebreid doorgenomen en afgesproken dat hij aanwezig zou zijn. Hij wilde juist graag gebruikmaken van zijn verdedigingsrecht." De rechters besloten dan maar tot uitstel naar eind dit jaar, omdat ze Jan M. graag zelf willen zien en horen 'vanwege de ernst van de zaak'.

Grote hoeveelheid

De man uit Groot-Ammers werd in juli vorig jaar betrapt op het bezit van meer dan 7000 'anonieme' kinderpornoplaatjes en ook nog eens bijna 2500 van zulke filmpjes op zijn computer. Verder vond de politie nog enkele tientallen dierenpornobestanden. De aanklager benadrukte de opvallend grote hoeveelheid verboden porno en de lange periode waarover M. met het verzamelen bezig is geweest: vanaf 2009.

Heimelijke foto's

M. wordt er ook van verdacht de afgelopen jaren heimelijk foto's en een video te hebben gemaakt van minderjarigen in zijn woonplaats, en in Sliedrecht, Papendrecht en Gorinchem. Eén van de minderjarigen, destijds tien jaar oud, zou hij hebben gefilmd terwijl ze in bad zat met zijn dochter.

Dat vriendinnetje is het enige slachtoffer dat op de zelfgemaakte beelden is herkend. De onbekend gebleven andere kinderen zou de verdachte hebben gefotografeerd in badhokjes van een zwembad. Daarnaast zou hij in winkelcentra en op de openbare weg heimelijk foto's hebben gemaakt, mogelijk onder rokjes van vrouwen.

Het inmiddels zestienjarige meisje dat in bad was gefotografeerd, en haar moeder, waren vergeefs naar de zitting in Rotterdam gereisd. Teleurgesteld dropen ze weer af. "Ik had hem recht in de ogen willen kijken", aldus de moeder. Dat zal ze mogelijk op 10 december kunnen doen. Dan wordt de zaak alsnog inhoudelijk behandeld, zelfs als de verdachte dan opnieuw niet komt opdagen.