Van Rijn (PvdA) vindt college te passief in brievenbuskwestie Bredero's Hof

GIESSENLANDEN • Het Giessenlandse PvdA-raadslid Ruud van Rijn had van het college een actievere houding verwacht in een poging de brievenbus bij Bredero's Hof in Giessenburg te behouden. Van Rijn vindt dat Post.nl juist daar de brievenbus had moeten handhaven.

"We hebben ambtelijk contact gezocht met Post.nl, maar hebben slechts een standaard antwoord gekregen", lichtte wethouder Jan de Groot toe. "Een direct gesprek of het uitoefenen van invloed bleek niet mogelijk. Je gaat in de grote molen en daar is het bij gebleven.

Die reactie stelde Van Rijn teleur. "Er had toch op z'n minst naar Post.nl gebeld kunnen worden? Zo moeilijk hoeft het toch niet te zijn? Er had maatwerk geleverd moeten worden. Met deze uitkomst ben ik niet blij."