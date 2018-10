Verkiezingsdebatten voor gemeenteraadsverkiezingen Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 november worden er diverse verkiezingsdebatten georganiseerd.

Hierin krijgen de diverse politieke partijen de mogelijkheid hun plannen en ideeën met de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden kenbaar te maken aan het publiek. De debatten vormen een mooie gelegenheid voor de kiezer om een beeld te krijgen van wat de diverse partijen met de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden voor ogen hebben.

In totaal worden er vijf debatten georganiseerd: op maandag 29 oktober vanaf 20.00 uur in Huis Het Bosch in Lexmond over ondernemend Vijfheerenlanden, op donderdag 1 oktober (inloop vanaf 19.30 uur) in De Schakel in Leerbroek over landbouw, op dinsdag 6 november (inloop vanaf 19.30 uur)in Partycentrum Schoonrewoerd over leefbaarheid in de kernen, op vrijdag 9 november vanaf 19.30 uur in Het Dak in Leerdam (algemeen debat) en op woensdag 14 november vanaf 20.00 uur nog een algemeen debat in het theater van Vianen.