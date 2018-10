Verkiezingsdebat over ondernemend Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Ondernemend Vijfheerenlanden organiseert in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november een economisch debat.

Het debat vindt plaats op maandag 29 oktober in Huis Het Bosch aan de Nieuwe Rijksweg 6 te Lexmond. Onder leiding van André Krouwel (kieskompas.nl) zullen de vertegenwoordigers van de acht partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen met elkaar en met ondernemers in debat gaan over diverse economische onderwerpen, zoals bereikbaarheid, duurzaamheid, winkelsluiting en opleiding.

Vanaf 19.30 uur is er een inloop met koffie en thee. De opening is om 20.00 uur, waarna er twee debatronden volgen.