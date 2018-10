Zestien gereedschapskisten voor 'coole kids'

REGIO • Op het Griendencollege in Sliedrecht werden deze week in verband met de Regionale Techniekspelen zestien gereedschapskisten uitgedeeld aan basisscholen uit de regio.

Dit was een initiatief van het Griendencollege, het Willen de Zwijger College, Het Gilde en CSG De Lage Waard, ondersteund door diverse gemeenten en Van Wijngaarden Groothandel bv. Doel ervan is om het techniekonderwijs te promoten.

De basisscholen kregen een gereedschapskist uitgedeeld in combinatie met een lesbrief over het bouwen van ‘een snelle boot’. De bedoeling is dat op de basisscholen een boot ontwikkeld wordt die zich in een goot kan voortbewegen. Snelheid, inventiviteit en originaliteit zullen beloond worden. Op 20 maart 2019 is als datum geprikt voor de finale van de Regionale Techniekspelen.