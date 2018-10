CDA Vijfheerenlanden wil mantelzorgers in het zonnetje zetten

VIJFHEERENLANDEN • CDA Vijfheerenlanden wil de Dag van de Mantelzorg op zaterdag 10 november aangrijpen om aandacht te vragen voor mantelzorg in het algemeen en om drie fantastische mantelzorgers in het zonnetje te zetten.

In Leerdam, Vianen en Zederik zijn vele mantelzorgers die meer dan acht uur per week voor iemand zorgen, veelal gecombineerd met een betaalde baan. Veel mantelzorgers doen hun werk in stilte, het is volgens CDA Vijfheerenlanden daarom goed dat hier bij stil wordt gestaan.

"Wij willen onze waardering uitspreken voor deze vele mantelzorgers in de Vijfheerenlanden. Dit doen we door op zoek te gaan naar drie geweldige mantelzorgers in Leerdam, Vianen en Zederik en deze mantelzorgers een dinerbon van 50 euro te geven van Mamma Mia (Vianen), De Ponthoeve (Vianen) en Het Kleine Brughuis (Meerkerk)", aldus CDA Vijfheerenlanden.

Wie een mantelzorger kent die dit verdient, mag dit, inclusief een motivatie waarom die dinerbon zo welkom is, opgeven via het contactformulier op de website: https://www.cdavijfheerenlanden.nl/contact/ of via een speciaal emailadres: dagvandemantelzorg@cdavijfheerenlanden.nl.

Op 10 november zet CDA Vijfheerenlanden dan drie mantelzorgers in het zonnetje: één mantelzorger uit de gemeente Vianen, één mantelzorger uit de gemeente Leerdam en één mantelzorger uit de gemeente Zederik.