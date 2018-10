Gemeenten VHL blij met komst snel internet in buitengebied

VIJFHEERENLANDEN • De gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen zijn zeer verheugd dat er met zekerheid glasvezel wordt aangelegd in het buitengebied van Vijfheerenlanden. Dat laat woordvoerder Maks van Middelkoop namens de gemeenten weten.

Marktpartij Glasvezel Buitenaf maakte woensdag 17 oktober bekend dat zij gaat investeren in een glasvezelnetwerk in Vijfheerenlanden. De afgelopen tijd voerden zij een zogenaamde vraagbundelingscampagne, die nu wordt verlengd tot 1 december 2018.

Van Middelkoop: "Het is goed dat een marktpartij nu daadwerkelijk gaat investeren in Vijfheerenlanden en onze inwoners en ondernemers. Wij vinden het zeer sympathiek dat bewoners zich tot 1 december kunnen inschrijven voor hetzelfde bedrag als in de actieperiode, zeker gezien de eerder geuite zorgen rondom dit punt. Wij kregen signalen dat inwoners te weinig tijd hadden om een afgewogen besluit te nemen. Die tijd en ruimte hebben zij nu wel. Zeker omdat er ook andere marktpartijen actief zijn, zoals Stichting VijfheerenlandenNet."

Profiteren

De gemeenten vinden het belangrijk dat alle adressen in het buitengebied kunnen profiteren van snel internet, niet alleen de makkelijk aan te leggen adressen. Dit is een belangrijke aanlegvoorwaarde voor het convenant dat de gemeenten willen afsluiten met marktpartijen, waaronder Glasvezel Buitenaf.

"Hoewel een convenant geen noodzaak is voor een marktpartij, gaan wij er van uit dat de glasvezelaanbieders gehoor zullen geven aan onze oproep. Ondertussen hebben wij marktpartijen gevraagd hun plannen in detail kenbaar te maken, zodat wij deze kunnen beoordelen", aldus de gemeenten.

Vragen

De gemeenten kunnen de inwoners niet adviseren welke keuze voor hen het beste is. Wel kunnen zij informatie geven die kan helpen bij het maken van die keuze. Dat kan via een e-mail aan a.moesbergen@vijfheerenlanden.nl.