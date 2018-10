Informatieve ondernemersavond met notaris van der Heiden

BLESKENSGRAAF • Ongeveer dertig ondernemers uit Molenwaard en Giessenlanden lieten zich op dinsdag 16 oktober informeren over 'notariële zaken' die van belang zijn bij het runnen van een bedrijf.

Notaris Gijsbert van der Heiden vertelde waar je als ondernemer alert op moet zijn. Bijvoorbeeld de rechtsvorm van het bedrijf waar je zaken mee doet. Maar ook waar je aan moet denken als je een bedrijf overneemt of overdraagt. Verder ging hij in op de vraag hoe je financiële risico's kunt beperken voor je nabestaanden door een levenstestament of volmacht. Ook kwamen de fiscale voordelen voor ondernemers aan de orde. Kortom, allerlei zaken waar je als ondernemer niet dagelijks bij stil staat, maar die je wel aan het denken zetten.

Vakmanschap

De avond werd afgesloten met een bedrijfspresentatie en rondleiding door Wesco Wijnen, eigenaar van Van der Vegt BV, de gastlocatie van de bijeenkomst. Van der Vegt BV is 112 jaar geleden gestart als paardensmid en inmiddels uitgegroeid tot een gerenommeerd smeed- en constructiebedrijf.

Met opdrachtgevers als Diergaarde Blijdorp, het Rijksmuseum, het Vondelpark en Paleis het Loo draagt het bedrijf bij aan de instandhouding van ons monumentale erfgoed. Uit de bevlogen presentatie bleek duidelijk de waarde die het bedrijf hecht aan vakmanschap en passie om gebouwen te behouden en te renoveren.