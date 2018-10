Leerlingen Schoonhovens College op bezoek bij Het Kontakt/Grootsgedrukt.nl

SCHOONHOVEN/GOUDRIAAN • Kontakt Mediapartners en Grootsgedrukt.nl (De Groot Drukkerij) kregen woensdagmiddag bezoek van leerlingen van het Schoonhovens College.

Ze namen een kijkje op de redactie, de dtp-afdeling en in de drukkerij.

DOE-week

De locatie Vlisterweg van het Schoonhovens College heeft deze week de zogenaamde DOE-week op het programma staan: een projectweek waarin de tweedejaars leerlingen vier dagen meelopen bij bedrijven, winkeliers en instellingen in de Krimpener- en Lopikerwaard. Het is volgens de decanen Magnée en Van Kats uniek dat leerlingen in de praktijk kunnen kennismaken met zoveel verschillende beroepen en werkzaamheden.

Daarnaast komen enkele Regionale Opleidingscentra naar de locatie Vlisterweg om een en ander te vertellen over de vervolgopleidingen die zij aanbieden.

Ook werken de leerlingen op vrijdag bij de mentor aan een verslag en presentatie over wat ze tijdens de DOE-week gezien en gedaan hebben. De presentatie, voor ouders en overige belangstellenden, vindt tussen 14.20 en 15.10 uur plaats op de locatie Vlisterweg 22.

"We hopen dat de leerlingen mede door de ervaringen die ze opdoen tijdens de DOE-week een goede keuze kunnen maken voor een profiel binnen de school", aldus de decanen.