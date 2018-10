Lisbeth Salander, het bekende personage uit de populaire Millennium boekenreeks gecreëerd door Stieg Larsson, keert terug in The Girl in the Spider's Web.

Het is de eerste verfilming van de recente wereldwijde bestseller geschreven door David Lagercrantz (in Nederland uitgebracht onder de titel Wat Ons Niet Zal Doden). Golden Globe winnaar Claire Foy (The Crown) speelt de cyberhacker in deze nieuwe film geregisseerd door Fede Alvarez (Don't Breathe). Met o.a. Lakeith Stanfield (Straight Outta Compton), Stephen Merchant (The Office) en Sylvia Hoeks (Blade Runner 2049).

The Girl in the Spiders Web draait vanaf 25 oktober in de bioscoop.

Om kaarten te winnen kunt u tot 25 oktober bellen met 0909-5010581 en toets 7.