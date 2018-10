Deze film vertelt het boeiende verhaal van de NASA-missie die als doel had mannen naar de maan te sturen, met de nadruk op astronaut Neil Armstrong en de periode van 1961 tot en met 1969.

Deze indringende persoonlijke vertelling is gebaseerd op het boek van James R. Hansen, en laat zien wat Armstrong en heel Amerika er wel niet voor over hadden om één van de gevaarlijkste expedities in de geschiedenis een succes te laten worden.

FIRST MAN draait vanaf 18 oktober in de bioscoop.

Om kaarten te winnen kunt u tot 18 oktober bellen met 0909-5010581 en toets 6.