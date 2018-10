CDA Molenlanden gaat in schoenen mantelzorger staan

MOLENLANDEN • Op woensdag 10 november, de nationale dag van de mantelzorg, gaat CDA-wethouderskandidaat Lizanne Lanser, respijtzorg verlenen in de toekomstige Molenlanden.

Het CDA is mede initiatiefnemer van het mantelzorgcompliment en pleit voor het ruimhartig ondersteunen van mantelzorgers en het bieden van respijtzorg (zodat de mantelzorger een moment vrij kan zijn van mantelzorgtaken).

Mede om het belang van respijtzorg aan te kaarten is het CDA opzoek naar een mantelzorger of iemand die zorg ontvangt om een dagdeel de zorgtaken over te nemen. Wethouderskandidaat Lizanne Lanser: "Wat is er mooier om met mensen in gesprek te kunnen gaan en tegelijkertijd mensen helpen. Juist de dingen uit de praktijk zijn belangrijke input voor een gemeentebestuurder."

Wie wil dat Lizanne een dag respijtzorg komt verlenen of wanneer iemand een afgevaardigde van het CDA wil spreken onder het genot van een kop koffie, kan dat laten weten via: elcovandenberg@hotmail.com of 06-47683926.